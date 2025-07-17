Греческий салат с пекинкой — классика встречает хрустящий эксперимент

Греческий салат на родине называют деревенским — крупные куски помидоров, огурцов, сладкого лука и перца, маслины и ароматные травы, заправленные оливковым маслом и украшенные фетой. В этом рецепте мы добавим хрустящую пекинскую капусту, которая сделает салат сочнее и свежее.

Ингредиенты

Пекинская капуста — 1/2 вилка

Фета или брынза — 200 г

Помидоры — 4 шт.

Огурцы — 2–3 шт.

Сладкий перец — 1 шт.

Лук — 1 головка

Маслины — 0,5–1 банка

Оливковое масло — 5 ст. л.

Лимон — 0,3 шт.

Бальзамический уксус — по вкусу

Чеснок — 1 зубчик

Итальянские сухие травы (орегано, базилик и др.) — 2 щепотки

Соль — по вкусу

Как приготовить греческий салат с пекинской капустой

Смешайте оливковое масло с лимонным соком, бальзамическим уксусом, измельченным чесноком и сухими травами. Это будет заправка. Нарежьте фету кубиками и добавьте её в заправку, чтобы сыр пропитался ароматами. Пекинскую капусту нашинкуйте крупными кусками. Лук нарежьте крупно и тонко. Если используете репчатый, ошпарьте его кипятком, чтобы убрать горечь. Огурцы очистите от кожуры по желанию и нарежьте кружочками или полукружочками. На дно салатника выложите капусту и огурцы. Добавьте нарезанные помидоры дольками и сладкий перец соломкой. Выложите лук и маслины, сверху разместите кусочки феты. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте. Помните, что сыр уже солёный, поэтому соль добавляйте осторожно.

Свежий и ароматный греческий салат с пекинской капустой готов! Он отлично подойдет как легкая закуска или дополнение к основному блюду.

Приятного аппетита!

Каждый раз, когда хочется чего-то душевного и домашнего, я готовлю эти невероятные тефтели в сметанном соусе. Они такие нежные, что буквально тают во рту!