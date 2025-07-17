Греческий салат с пекинкой — классика встречает хрустящий эксперимент

Греческий салат на родине называют деревенским — крупные куски помидоров, огурцов, сладкого лука и перца, маслины и ароматные травы, заправленные оливковым маслом и украшенные фетой. В этом рецепте мы добавим хрустящую пекинскую капусту, которая сделает салат сочнее и свежее.
Ингредиенты
- Пекинская капуста — 1/2 вилка
- Фета или брынза — 200 г
- Помидоры — 4 шт.
- Огурцы — 2–3 шт.
- Сладкий перец — 1 шт.
- Лук — 1 головка
- Маслины — 0,5–1 банка
- Оливковое масло — 5 ст. л.
- Лимон — 0,3 шт.
- Бальзамический уксус — по вкусу
- Чеснок — 1 зубчик
- Итальянские сухие травы (орегано, базилик и др.) — 2 щепотки
- Соль — по вкусу
Как приготовить греческий салат с пекинской капустой
- Смешайте оливковое масло с лимонным соком, бальзамическим уксусом, измельченным чесноком и сухими травами. Это будет заправка.
- Нарежьте фету кубиками и добавьте её в заправку, чтобы сыр пропитался ароматами.
- Пекинскую капусту нашинкуйте крупными кусками.
- Лук нарежьте крупно и тонко. Если используете репчатый, ошпарьте его кипятком, чтобы убрать горечь.
- Огурцы очистите от кожуры по желанию и нарежьте кружочками или полукружочками.
- На дно салатника выложите капусту и огурцы.
- Добавьте нарезанные помидоры дольками и сладкий перец соломкой.
- Выложите лук и маслины, сверху разместите кусочки феты.
- Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте. Помните, что сыр уже солёный, поэтому соль добавляйте осторожно.
Свежий и ароматный греческий салат с пекинской капустой готов! Он отлично подойдет как легкая закуска или дополнение к основному блюду.
Приятного аппетита!
Каждый раз, когда хочется чего-то душевного и домашнего, я готовлю эти невероятные тефтели в сметанном соусе. Они такие нежные, что буквально тают во рту!