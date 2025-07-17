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17 июля 2025 в 19:45

Греческий салат с пекинкой — классика встречает хрустящий эксперимент

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Греческий салат на родине называют деревенским — крупные куски помидоров, огурцов, сладкого лука и перца, маслины и ароматные травы, заправленные оливковым маслом и украшенные фетой. В этом рецепте мы добавим хрустящую пекинскую капусту, которая сделает салат сочнее и свежее.

Ингредиенты

  • Пекинская капуста — 1/2 вилка
  • Фета или брынза — 200 г
  • Помидоры — 4 шт.
  • Огурцы — 2–3 шт.
  • Сладкий перец — 1 шт.
  • Лук — 1 головка
  • Маслины — 0,5–1 банка
  • Оливковое масло — 5 ст. л.
  • Лимон — 0,3 шт.
  • Бальзамический уксус — по вкусу
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Итальянские сухие травы (орегано, базилик и др.) — 2 щепотки
  • Соль — по вкусу

Как приготовить греческий салат с пекинской капустой

  1. Смешайте оливковое масло с лимонным соком, бальзамическим уксусом, измельченным чесноком и сухими травами. Это будет заправка.
  2. Нарежьте фету кубиками и добавьте её в заправку, чтобы сыр пропитался ароматами.
  3. Пекинскую капусту нашинкуйте крупными кусками.
  4. Лук нарежьте крупно и тонко. Если используете репчатый, ошпарьте его кипятком, чтобы убрать горечь.
  5. Огурцы очистите от кожуры по желанию и нарежьте кружочками или полукружочками.
  6. На дно салатника выложите капусту и огурцы.
  7. Добавьте нарезанные помидоры дольками и сладкий перец соломкой.
  8. Выложите лук и маслины, сверху разместите кусочки феты.
  9. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте. Помните, что сыр уже солёный, поэтому соль добавляйте осторожно.

Свежий и ароматный греческий салат с пекинской капустой готов! Он отлично подойдет как легкая закуска или дополнение к основному блюду.

Приятного аппетита!

Каждый раз, когда хочется чего-то душевного и домашнего, я готовлю эти невероятные тефтели в сметанном соусе. Они такие нежные, что буквально тают во рту!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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