Тефтели-обнимашки: нежные колобки в сметанных объятиях

Каждый раз, когда хочется чего-то душевного и домашнего, я готовлю эти невероятные тефтели в сметанном соусе. Они такие нежные, что буквально тают во рту!

Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка: и на праздничный стол подойдет, и в будний день порадует семью. А какой аромат стоит на кухне, когда тефтельки томятся в соусе! Просто пальчики оближешь!

Ингредиенты

Фарш мясной — 500 г

Рис — 100 г

Лук — 2 шт.

Сметана — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Специи, зелень — по вкусу

Смешиваем фарш с отварным рисом, яйцом и луком, формируем шарики. Обжариваем до румяной корочки. Для соуса пассеруем лук с морковью, добавляем сметану и специи. Заливаем тефтели соусом и тушим под крышкой 25 минут. Подаем, щедро посыпав свежей зеленью, — получается невероятно вкусно и по-домашнему уютно!

Все мы обожаем сгущенку, но в магазинах за нее теперь просят целое состояние. Порылась в старых журналах и нашла проверенный рецепт — просто, быстро и без лишних хлопот!