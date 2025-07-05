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05 июля 2025 в 10:12

Тефтели-обнимашки: нежные колобки в сметанных объятиях

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Каждый раз, когда хочется чего-то душевного и домашнего, я готовлю эти невероятные тефтели в сметанном соусе. Они такие нежные, что буквально тают во рту!

Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка: и на праздничный стол подойдет, и в будний день порадует семью. А какой аромат стоит на кухне, когда тефтельки томятся в соусе! Просто пальчики оближешь!

Ингредиенты

  • Фарш мясной — 500 г
  • Рис — 100 г
  • Лук — 2 шт.
  • Сметана — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Специи, зелень — по вкусу

Смешиваем фарш с отварным рисом, яйцом и луком, формируем шарики. Обжариваем до румяной корочки. Для соуса пассеруем лук с морковью, добавляем сметану и специи. Заливаем тефтели соусом и тушим под крышкой 25 минут. Подаем, щедро посыпав свежей зеленью, — получается невероятно вкусно и по-домашнему уютно!

Все мы обожаем сгущенку, но в магазинах за нее теперь просят целое состояние. Порылась в старых журналах и нашла проверенный рецепт — просто, быстро и без лишних хлопот!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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