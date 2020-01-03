https://static.news.ru/photo/cda27150-2ec7-11ea-8b99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Случаи отказа россиян от гражданства крайне малочисленны. За минувшие два года зарегистрировано меньше 30 таких запросов, сообщили в МВД.

Как следует из статистической отчётности ведомства, в 2018 году процедура оформлена в отношении 18 человек, до этого момента проживавших на территории страны, за 2019 год — в отношении 10, передаёт ТАСС.

В МВД уточнили, что эта статистика не включает заявления о выходе из гражданства от россиян, которые живут на территории других государств. Подобные обращения относятся к компетенции Министерства иностранных дел или дипломатических представительств и консульств России, находящихся за пределами страны.

Ранее NEWS.ru рассказывал, жители каких российских регионов чаще всего отказываются от гражданства.