Гозмана допросили из-за неуведомления о получении гражданства Израиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политик Леонид Гозман (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) 15 июля был допрошен в управлении Следственного комитета по Москве. Допрашивали его в качестве подозреваемого по уголовному делу о неуведомлении о получении второго гражданства, сообщает «Коммерсант».

Адвокат Михаил Бирюков сообщил, что политика отпустили домой после допроса. Он рассказал, чем был вызван интерес силовиков к его клиенту.

Оказывается, Леонид Яковлевич, приняв в 2018 году израильское гражданство, уведомил миграционную службу об этом год спустя — в 2019 году. В апреле 2022 года это послужило поводом для возбуждения уголовного дела в отношении него. Мы предоставили документы, подтверждающие, что уведомление было подано, поэтому дело будет прекращено или все ограничится штрафом, — пояснил адвокат.

Следующий раз Гозман должен появиться у следователя 25 июля. Ожидается, что тогда расследование дела завершится. Политику, если признают, что он виновен, грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей. Другой мерой наказания могут стать обязательные работы на срок до 400 часов.

Ранее стало известно, что 13 июля Басманный суд Москвы арестовал политика и активиста Илью Яшина по делу о распространении недостоверной информации о российской армии. Суд отправил Яшина под стражу до 12 сентября.