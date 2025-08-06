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06 августа 2025 в 08:45

Готовлю за 15 минут! Кабачковые рулетики с творогом — из простых продуктов!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые рулетики с творогом — нежность в каждом кусочке. Когда сезон кабачков в разгаре, а хочется чего-то действительно вкусного и необычного, эти рулетики становятся настоящей палочкой-выручалочкой! Нежные кабачковые ломтики с ароматной творожной начинкой — сочетание, от которого невозможно оторваться. А готовится это чудо буквально за 15 минут из самых простых ингредиентов!

Для начала берем молодые кабачки (около 500 г) — важно, чтобы они были с нежной кожицей. Нарезаем их вдоль длинными тонкими ломтиками толщиной около 3–4 мм — можно использовать овощечистку или острый нож. Посыпаем солью и оставляем на 5 минут, затем промокаем бумажным полотенцем. Готовим начинку: смешиваем 150 г творога, 2 ст. л. сметаны, 2 измельченных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. На каждый ломтик кабачка выкладываем чайную ложку начинки и аккуратно сворачиваем рулетик. Обваливаем каждый в муке (понадобится около 2–3 ст. л.) — это даст красивую корочку. Разогреваем сковороду с растительным маслом (лучше взять большую — от 26 см в диаметре) и обжариваем рулетики на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Подавать лучше теплыми, посыпав свежей зеленью. Эти рулетики хороши и как самостоятельное блюдо, и как необычный гарнир к мясу. Секрет успеха — в молодых кабачках и хорошем твороге: он должен быть не слишком влажным. Если творог суховат, можно добавить больше сметаны. Попробуйте — и обычные кабачки заиграют новыми красками! Хранить можно в холодильнике до двух дней, но обычно они съедаются гораздо быстрее!

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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