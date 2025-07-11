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11 июля 2025 в 19:15

Готовлю по-быстрому обалденный ужин! Куриные котлеты в сметанном соусе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные котлеты в сметанном соусе — домашнее тепло на тарелке! Эти котлетки — воплощение домашнего уюта! Нежнейшее куриное филе в сливочном сметанном соусе — блюдо, от которого невозможно отказаться. Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!

Начнем с фарша: 500 г куриного филе прокручиваем через мясорубку с небольшой луковицей. Секрет сочности — добавить 2 ломтика белого хлеба, размоченного в 50 мл молока. Вбиваем 1 яйцо, солим, перчим, кладем щепотку мускатного ореха. Вымешиваем 5 минут — фарш должен стать липким и пластичным.

Формируем небольшие котлетки, обваливаем их в муке и обжариваем на растительном масле 2–3 минуты с каждой стороны до легкой румяности. Не нужно доводить до полной готовности — они дойдут в соусе.

Теперь волшебный соус: в той же сковороде пассеруем 1 ст. л. муки, добавляем 200 мл горячей воды, размешивая венчиком. Вводим 200 г сметаны (20%), соль, перец, можно щепотку паприки для аромата. Доводим до кипения, возвращаем котлеты в сковороду.

Тушим под крышкой на медленном огне 15 минут. В конце посыпаем рубленым укропом. Подаем с картофельным пюре или гречкой — соус идеально дополнит любой гарнир!

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котлеты
ужины
рецепты
курица
Мария Левицкая
М. Левицкая
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