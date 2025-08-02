Готовим острый мед — секретный соус для мяса и сыра за 20 минут

Этот острый мед — универсальный соус, который преобразит привычные блюда. Он отлично сочетается с мясом, сыром и даже дичью. Готовится быстро, а после нескольких дней настаивания раскрывается яркий, насыщенный вкус, который покорит любого гурмана.
Ингредиенты:
- кинза (стебли и корешки) — 50 г;
- имбирь (тертый, сок) — кусочек 3 см;
- красный чили — 1 шт.;
- цедра лайма — 1 шт.;
- сок лайма — 1 шт.;
- жидкий мед — 350 г;
- винный уксус — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.
Приготовление:
- Мелко порубить стебли и корешки кинзы, хорошо промыть.
- Выжать сок из тертого имбиря, мякоть не использовать.
- Нарезать чили тонкими колечками, удалить семена по желанию.
- Снять цедру лайма, избежать белой горькой части, выжать сок.
- Выложить все в стерильную банку.
- Добавить мед, винный уксус и соль.
- Тщательно перемешать деревянной лопаткой.
- Закрыть банку и настоять в холодильнике 4 дня.
Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.