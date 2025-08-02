Готовим острый мед — секретный соус для мяса и сыра за 20 минут

Готовим острый мед — секретный соус для мяса и сыра за 20 минут

Этот острый мед — универсальный соус, который преобразит привычные блюда. Он отлично сочетается с мясом, сыром и даже дичью. Готовится быстро, а после нескольких дней настаивания раскрывается яркий, насыщенный вкус, который покорит любого гурмана.

Ингредиенты:

кинза (стебли и корешки) — 50 г;

имбирь (тертый, сок) — кусочек 3 см;

красный чили — 1 шт.;

цедра лайма — 1 шт.;

сок лайма — 1 шт.;

жидкий мед — 350 г;

винный уксус — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.

Приготовление:

Мелко порубить стебли и корешки кинзы, хорошо промыть. Выжать сок из тертого имбиря, мякоть не использовать. Нарезать чили тонкими колечками, удалить семена по желанию. Снять цедру лайма, избежать белой горькой части, выжать сок. Выложить все в стерильную банку. Добавить мед, винный уксус и соль. Тщательно перемешать деревянной лопаткой. Закрыть банку и настоять в холодильнике 4 дня.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.