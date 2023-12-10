Готовим новогодние декорации: 40+ идей, как украсить дом к Новому году Делимся идеями, как можно украсить жилище к Новому году

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как украсить дом к Новому году

На улицах городов уже зажглась праздничная иллюминация, а в магазинах появились елочные игрушки и гирлянды. Это значит, что пришло время украсить дом к Новому году — 2024. Рассказываем, как привнести в жилище дух праздника с помощью готовых украшений и новогоднего декора, сделанного своими руками.

Новогодний интерьер — 2024: создаем атмосферу праздника

Решая, как украсить дом к Новому году, в первую очередь определитесь с цветовой гаммой. Грядущий год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Основные цвета этого символа:

зеленый;

красный;

золотой.

Выбирая новогодние декорации, отдайте предпочтение украшениям бордового, изумрудного, оранжевого и кофейного оттенков. Подобная цветовая гамма визуально «согреет» помещение.

Год Дракона стоит встречать с роскошью и блеском. Дополните новогодний интерьер — 2024 акцентными украшениями: декоративными подушками с пайетками, скатертями с бахромой. Особо уместными будут аксессуары в китайском стиле. Вот только несколько идей для праздничных украшений:

гирлянды из бумажных фонариков;

статуэтки в виде дракона;

наволочки с традиционной вышивкой;

китайские узелки удачи;

красно-золотые веера.

Не забывайте, что новогодние декорации должны быть выполнены в единой стилистике. В противном случае вы рискуете визуально перегрузить пространство.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Как украсить дом к Новому году — 2024

Как украсить дом к Новому году — 2024

Чтобы решить, как украсить дом к Новому году — 2024, определитесь, что для вас символизирует новогодняя ночь. Если вы верите в гороскопы и знаки зодиака, то, как было отмечено выше, подберите новогодний декор в восточном стиле.

Если же Новый год для вас — это подготовка к Рождеству, добавьте в интерьер украшения на религиозную тематику. Это могут быть:

вертеп, сделанный своими руками;

светильник в виде рождественской звезды;

панно, изображающие библейские сюжеты;

свечи;

витражи для окон.

Вдохновляясь западными новогодними традициями, украсьте дом носками для подарков, красно-белыми леденцами в форме трости, многочисленными электрическими гирляндами.

Наконец, если новогодняя ночь для вас — пора семейного единения и ностальгии, достаньте из шкафов коробки с советскими игрушками. Поставьте под елку фигурку деда-мороза в длинной шубе. Повесьте на праздничное дерево бусы, дождик и серпантин.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Новогодние декорации

Какими бы ни были ваши предпочтения, существуют универсальные украшения, без которых не обходится чествование Нового года. Речь идет о праздничной посуде, расписанной снежинками и сказочными сюжетами. Такие сервизы станут достойным украшением новогоднего стола.

Не забывайте и про текстиль. Фартуки, скатерти, полотенца, наволочки для декоративных подушек, салфетки, пледы — эти и другие изделия с новогодним принтом моментально создадут праздничное настроение.

Новогодние украшения можно сделать своими руками. Ниже приведены некоторые идеи для создания праздничного декора.

Новогодние украшения своими руками: топ-5 идей

Накануне праздника вовсе необязательно в спешке покупать аксессуары и стоять в длинных очередях. Украсить дом к Новому году можно и своими руками — с минимумом затрат.

Один из главных атрибутов праздника — это гирлянды: не только электрические, но и самодельные. Смастерить новогоднюю гирлянду можно из множества материалов. Самый распространенный из них — это бумага. Вырежьте флажки из красного, желтого и зеленого картона, соедините их бечевкой — и украшение готово.

Вы можете сделать фигурную бумажную гирлянду, например, в виде вереницы человечков. Для этого:

возьмите лист бумаги нужной вам высоты;

сложите бумагу узкой «гармошкой»;

нарисуйте карандашом контур человечка (его руки должны «упираться» в края бумажного прямоугольника);

вырежьте человечка по контуру, не делая разрезов по бокам ладоней;

медленным осторожным движением разверните гирлянду.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Новогодний декор своими руками

Можно поступить иначе и сделать бумажную гирлянду из оригами. Сложите одинаковые фигурки, например снежинки, в нужном вам количестве и соедините их между собой лентой или толстой ниткой. Это занятие может стать хорошим предновогодним развлечением для детей.

Все еще думаете, как украсить дом к Новому году? Особенно красиво будет смотреться гирлянда из натуральных ингредиентов. Для поделки можно использовать засушенные дольки мандаринов и апельсинов, звездочки бадьяна, шишки.

Еще один неизменный атрибут Нового года — это венок из еловых ветвей. Лапки ели можно приобрести на елочном базаре или в цветочном магазине ближе к празднику. Для того чтобы сделать венок пышным и прочным, изготовьте для него проволочный каркас. Украшение можно дополнить декоративными ягодами, колокольчиками, лентами, высушенными цитрусовыми дольками. Такой новогодний декор, сделанный своими руками, будет хорошо смотреться на двери.

К слову, венок необязательно мастерить из настоящих ветвей. Используйте подручные материалы, например: фетр, лоскутки ткани или даже пробки из-под шампанского. Единственное ограничение — это ваша фантазия.

Если после плетения венка у вас остались лишние еловые ветви, не спешите их выбрасывать. Они также послужат хорошей новогодней декорацией. Ветви можно поставить в вазу вместо букета. Они также хорошо будут смотреться в качестве рамы для зеркал и картин.

Часто упоминаемая идея для новогоднего украшения своими руками — это настенная елка. Для создания праздничного деревца вам потребуются гирлянда, мишура или еловые лапки, а также скотч. Достаточно выложить контур елочки на стене и закрепить фигуру скотчем.

Наконец, ничто так не красит дом, как нарядная ель. Не спешите покупать пластиковые шары: вы можете сделать новогодние украшения своими руками. Для этого сложите оригами, высушите дольки цитрусовых или достаньте из шкафа палочки корицы. Закрепите их на ветвях елки с помощью проволоки или лент.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Новогодний интерьер 2024

Новогодние украшения для квартиры своими руками

Думаете, как своими руками украсить дом к Новому году, чтобы произвести впечатление на гостей? Разместите в гостиной фальшкамин. Чтобы сделать его, вам понадобятся:

картонные коробки;

ножницы;

скотч или клеевой пистолет;

обои, стеновые панели или декоративный кирпич для облицовки;

черный картон.

Для начала сделайте «колонны» одинакового размера из коробок, оклеенных обоями. Это боковые стенки будущего камина. Затем возьмите еще одну завернутую в обои коробку и закрепите ее между колоннами так, чтобы получилась буква П. Выложите заднюю стенку топки черным картоном. Для создания каминной полки и платформы используйте листы пенопласта. Подробнее о том, как еще можно сделать декоративный камин своими руками, читайте в нашей статье.

Сделать интересное новогоднее украшение своими руками можно с помощью клеевого пистолета и пергамента. Расстелите пергаментную бумагу на ровной поверхности и «нарисуйте» на ней снежинки с помощью горячего клея. Дождитесь, когда клей застынет, и аккуратно снимите снежинки. Их можно наклеить на окно или повесить как елочное украшение.

Хорошим материалом для новогоднего декора станет крафтовый картон. Из него можно сделать светильник в виде домика. Для этого достаточно начертить эскиз дома, вырезать стены и крышу, соединить детали с помощью скотча или горячего клея и расписать домик белым акриловым маркером. Не забудьте сделать прорези для окон и поставить внутрь искусственную свечку. Из картона можно сделать и другие новогодние фигурки: елочки, полярных медведей, оленят. Проявите фантазию и непременно подключите к созданию поделок детей.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Новогодние украшения своими руками

Новогодний декор для частного дома своими руками

Если вы задались вопросом, как украсить частный дом к Новому году, то наверняка уже задумались об электрических гирляндах. И действительно: иллюминация — как уличная, так и комнатная — моментально создает праздничное настроение. Но помните, что для украшения фасада нужны специальные уличные электрогирлянды.

Но как украсить дом к Новому году своими руками? Используйте подручные материалы. Трогательным элементом декора станут детские саночки, в идеале — деревянные. Обвейте их мишурой, закрепите на корпусе колокольчики или елочные игрушки. На создание такого украшения, словно сошедшего с советской открытки, уйдет меньше пяти минут.

Не забудьте нарядить деревья и кустарники, растущие на участке. Это вовсе не обязательно должны быть ели. Плодовые деревья, повислая береза, гортензия и сирень будут хорошо смотреться в мишуре и стеклянных игрушках.

Разместите на веранде и в беседке горшки с еловыми ветвями. Альтернативой крупным вазам станут кашпо, корзины или даже ведра, обернутые мишурой. Дополнить композицию можно с помощью декоративных листьев, сухоцветов гортензий, елочных шаров.

Чтобы дух праздника окутывал гостя уже на пороге, украсьте входную дверь венком из ветвей или лоскутков ткани. Прикрепите к перилам лестницы еловые ветки, обмотайте их мишурой.

Собираетесь не спать всю праздничную ночь? Вот еще одна необычная идея, как сделать новогоднее украшение своими руками. Используйте старый резиновый мяч и CD-диски, чтобы смастерить диско-шар. Достаточно разрезать диски на маленькие прямоугольные кусочки, оклеить ими мяч (используйте клеевой пистолет) и повесить диско-шар под потолком. Эффектное украшение для новогодней вечеринки готово.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Как украсить дом к Новому году — 2024

Наконец, говоря о том, как украсить дом к Новому году, нельзя не упомянуть скульптуры изо льда и снега. Для создания праздничного настроения хватит и простых снеговиков в шарфах и с морковками вместо носа. Но если вы готовы пойти дальше, то украсьте двор ледяными сферами с ягодами, дольками лимона и еловыми иглами внутри. Для этого заполните воздушный шарик водой, засыпьте внутрь бусины, ягоды и другие элементы декора, оставьте шар на холоде и по замерзании срежьте резиновую оболочку. Ледяные фигурки можно также сделать в бумажных стаканах и пластиковых тарелках.

Каждый сам решает, когда можно украшать дом к Новому году. Кто-то наряжает жилище, стоит выпасть первому снегу, кто-то откладывает это занятие вплоть до кануна торжества. В любом случае существует масса способов украсить квартиру или загородный дом, используя подручные средства. Некоторые украшения потребуют больше времени, другие делаются за пять минут. Так что вам наверняка удастся создать атмосферу праздника. Главное — проявите фантазию и подключите к декорированию жилища любимых людей.



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