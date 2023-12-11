4 особых рецепта блюд на новогодний стол для встречи 2024 года Ищете рецепты новых блюд на новогодний стол для встречи 2024 года? Публикуем вкусную подборку!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Блюда на новогодний стол

Несмотря на то что год Дракона по китайскому календарю начнется только 10 февраля 2024 года, в России принято отмечать приход восточного персонажа прямо в новогоднюю ночь. Не будем нарушать эту традицию и предложим вам идеи и рецепты горячих блюд для новогоднего стола, которые наверняка понравятся этому зверю.

Какие блюда приготовить на новогодний стол, чтобы порадовать дракона?

Как мы знаем из сказок, фильмов и фантастических романов, драконы — существа плотоядные. Поэтому ответ на вопрос, какие блюда приготовить на новогодний стол, имеет два варианта: мясо и птица.

Разумеется, на столе также появятся салаты и закуски, но главным блюдом все равно будет горячее.

Самые огненные блюда на новогодний стол для встречи года Дракона

Нет, мы не предлагаем готовить блюда с огненными тайскими или индийскими специями, поскольку такой вариант горячего не всем придется по вкусу. Но украсить застолье горячим в огненных цветах вполне возможно.

Итак, отличной идеей для новогоднего стола — 2024 станет говядина, тушеная в апельсинах. Для ее приготовления нам потребуется:

Нежирная говядина — 800 г

Зеленая стручковая фасоль — 400 г

Свежевыжатый апельсиновый сок — 1 ст.

Соевый соус — 4 ст. л.

Кунжутное масло — 2 ст. л.

Картофельный крахмал — 2 ч. л.

Свежая цедра апельсина — 1 ч. л.

Лук зеленый — 200 г

Свежий тертый имбирь — 2 ст. л.

Чеснок — 4 дольки

Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Семена черного кунжута — 4 ч. л.

Свежий апельсин — 4 шт.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Идеи для новогоднего стола

Говядину немного подморозить и мелко нарезать поперек волокон так, как на бефстроганов. Зеленый лук мелко режем, чеснок пропускаем через пресс, имбирь натираем на мелкой терке. Стручковую фасоль отвариваем в подсоленной воде. На раскаленную сковороду наливаем подсолнечное масло и пассеруем лук, имбирь и чеснок. Через 3 минуты добавляем туда же зеленую фасоль и держим под крышкой еще 3 минуты.

Перекладываем смесь в отдельную емкость и на этой же сковороде обжариваем мясо почти до готовности. В миске смешиваем апельсиновый сок, цедру, соевый соус и крахмал и заливаем соусом мясо. Держим на среднем огне, пока соус не загустеет. Затем выкладываем овощи обратно в сковороду и тушим до готовности, периодически помешивая. На отдельной сковороде слегка обжариваем кунжут.

Готовое блюдо можно подавать с отварным рисом или картофельным пюре. При подаче на стол мясо в апельсиновом соусе посыпать семенами кунжута и украсить дольками апельсина.

Еще один вариант яркого блюда — курица, запеченная на подушке из соли. Это, пожалуй, самый простой рецепт, с которым справится даже начинающая хозяйка. Для приготовления этого блюда нам понадобится:

Курица — 1 тушка

Соль поваренная крупного помола — 500 г

Лимон — 1 шт.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Рецепты для новогоднего стола

Курицу моем и обсушиваем бумажными салфетками. Птица должны быть абсолютно сухая, чтобы соль не прилипла к ней. Внутрь тушки вкладываем целый лимон. Противень застилаем пекарской бумагой и равномерно высыпаем на него соль. Курицу укладываем на грудку. Чтобы мясо получилось более сочным, голени можно связать хлопковой нитью. А чтобы не обгорели крылья, можно обернуть их фольгой.

Ставим противень с птицей в раскаленную духовку и выпекаем на среднем огне от 1 до 1,5 часов, в зависимости от особенностей вашего духового шкафа.

При желании тушку можно смазать смесью ароматных трав с оливковым маслом, однако и без этого она получается очень сочной и румяной.

Необычные идеи горячих блюд для новогоднего стола

Еще один способ удивить гостей — приготовить горячие блюда, в которых сочетаются разные вкусы. Например, свинину с ананасами. Для ее приготовления необходимо:

Свиная вырезка — 800 г

Консервированные ананасы — 150 г

Подсолнечное масло — 20 г

Сладкая горчица — 20 г

Соль, перец — по вкусу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Новые блюда на новогодний стол

Свинину нарезаем на некрупные кусочки, перемешиваем с солью и перцем, заливаем жидкостью от консервированных ананасов и оставляем при комнатной температура на полчаса, чтобы мясо замариновалось.

Затем на раскаленную сковороду выливаем масло и выкладываем свинину. Обжариваем, помешивая, 10 минут. После чего добавляем сладкую горчицу и при необходимости — немного воды. Тушим под крышкой полчаса. Ананас нарезаем кубиками и добавляем в тушеное мясо, держим на небольшом огне еще 5 минут и выключаем.

Готовое блюдо можно подавать с гарниром из риса или овощей.

Другая оригинальная идея для новогоднего стола — свинина, приготовленная по-кубински. Нам понадобится:

Свиная вырезка — 800 г

Болгарский перец — 1 шт.

Красный репчатый лук — 1 головка

Чеснок — 2 дольки

Подсолнечное масло — 4 ст. л.

Мясной бульон — ½ ст.

Соевый соус — 2 ст. л.

Банан — 2 шт.

Свежий базилик — 1 веточка

Болгарский перец нарезаем небольшими кусочками, мелко режем лук, чеснок измельчаем ножом. В сотейнике разогреваем половину масла и добавляем туда нашинкованные овощи. Пассеруем 5 минут, постоянно помешивая. Вливаем бульон и добавляем соевый соус. После того как смесь закипела, тушим 10 минут на медленном огне под крышкой.

Свинину нарезаем кусками размером с ладонь и отбиваем. На раскаленную сковороду добавляем оставшееся масло и обжариваем каждый кусок мяса с обеих сторон до румяной корочки.

Бананы очищаем от шкурки и нарезаем дольками, добавляем в сотейник и тушим еще 5 минут. Такая свинина хорошо сочетается с овощами, запеченными на гриле или в духовке. Мясо при подаче на стол поливают соусом и украшают листочками базилика.

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