Две школьницы погибли в Кировской области во время вечеринки с вейпами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тела двух 15-летних девочек найдены в квартире в городе Белая Холуница Кировской области, сообщают «Известия». По данным издания, также в квартире обнаружили шесть пустых бутылок от мохито, два вейпа и две упаковки снюса. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Мать одной из девочек 26 ноября нашла в квартире на улице Володарского тело своей 15-летней дочери и ее подруги. В квартире также нашли шесть пустых бутылок от мохито, два вейпа и две упаковки снюса, — сказано в сообщении.

Ранее в подмосковном Электрогорске скончалась школьница, после того как покурила электронную сигарету. 16-летняя девушка прятала вейп от родителей в нижнем белье. Отец девятиклассницы услышал однажды ночью странные звуки из ее комнаты, а когда пришел, то увидел, как дочь дергалась на кровати и издавала странные звуки.

До этого студентка Кемеровского коммунально-строительного техникума скончалась во дворе своего дома. По предварительной информации, причиной смерти могло быть злоупотребление вейпом. Девушку обнаружила соседка. Сначала она пыталась оказать первую помощь самостоятельно, но потом вызвала скорую. Прибывшие на место медики не смогли спасти студентку.