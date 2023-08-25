Mash: студентку из Кузбасса нашли мертвой после курения вейпа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студентка Кемеровского коммунально-строительного техникума была найдена мертвой во дворе ее дома, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительной информации, причиной смерти могло быть злоупотребление вейпом.

По данным канала, 16-летнюю девушку обнаружила соседка. Сначала она пыталась оказать первую помощь самостоятельно, но потом вызвала скорую. Прибывшие на место медики спасти студентку не смогли. При ней был обнаружен вейп, а также почти пустая бутылочка с жидкостью. Содержимое было отправлено в лабораторию на экспертизу, пишет Mash.

Ранее аналогичный случай произошел в Саратове. Там 15-летний подросток скончался, отравившись при курении вейпа. Инцидент произошел, когда он был в компании друзей. Они же вызвали скорую помощь. Ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу.

Врачи диагностировали отек легких. За жизнь юного пациента 18 дней боролись ведущие специалисты в областной детской клинической больнице. У пострадавшего были сильно поражены легкие и сердце, его пришлось ввести в искусственную кому. Пациента подключили к аппарату ИВЛ, работу сердечно-сосудистой системы поддерживали медикаментами, но спасти его не удалось.