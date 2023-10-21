Девятиклассница покурила вейп и умерла в муках SHOT: 16-летняя девушка из Электрогорска умерла в муках после курения вейпа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Электрогорске девятиклассница умерла в муках после курения электронной сигареты, сообщает Telegram-канале SHOT. Она хранила вейп в нижнем белье и выкуривала его по ночам в своей комнате. Полиция начала проверку.

По данным канала, отец девушки услышал ночью странные звуки из ее комнаты, а когда вошел туда, увидел, как его дочь дергалась и хрипела на кровати. Родители отвезли школьницу в больницу, но спасти ее не удалось.

Ранее в Новосибирске два ученика попали в больницу после курения электронной сигареты в школьном туалете. Им поставили диагноз «отравление неизвестным веществом». На состояние мальчиков обратили внимание их родители и сразу вызвали скорую. В настоящее время один из школьников находится в токсикологическом отделении, а второй в реанимации.

До этого сообщалось, что студентка Кемеровского коммунально-строительного техникума скончалась во дворе своего дома. По предварительной информации, причиной смерти могло быть злоупотребление вейпом. Девушку обнаружила соседка. Сначала она пыталась оказать первую помощь самостоятельно, но потом вызвала скорую. Прибывшие на место медики спасти студентку не смогли.