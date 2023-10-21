Два школьника попали в больницу после курения вейпа Baza: в Новосибирске два ученика попали в больницу после курения вейпа в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске два ученика попали в больницу после курения электронной сигареты в школьном туалете, сообщает Telegram-канал Baza. Им поставили диагноз «отравление неизвестным веществом», следователи начали проверку.

Канал отмечает, что девятиклассник и пятиклассник после третьего урока отправились в туалет покурить вейп, через несколько минут им стало плохо. На состояние мальчиков обратили внимание их родители и сразу вызвали скорую. В настоящее время один из школьников находится в токсикологическом отделении, а второй — в реанимации.

Ранее сообщалось, что студентка Кемеровского коммунально-строительного техникума скончалась во дворе своего дома. По предварительной информации, причиной смерти могло быть злоупотребление вейпом.

16-летнюю девушку обнаружила соседка. Сначала она пыталась оказать первую помощь самостоятельно, но потом вызвала скорую. Прибывшие на место медики спасти студентку не смогли. При ней был обнаружен вейп, а также почти пустая бутылочка с жидкостью. Содержимое было отправлено в лабораторию на экспертизу.

До этого аналогичный случай произошел в Саратове. Там 15-летний подросток скончался, отравившись при курении вейпа. Инцидент произошел, когда он был в компании друзей.