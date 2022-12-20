Россиянам рассказали, как правильно выбрать елочные игрушки Производитель елочных игрушек Светлана Емельянова рассказала, как украсить елку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До Нового года осталось несколько дней, и самое время украшать новогоднюю елку. Опрошенные NEWS.ru эксперты дали несколько советов по выбору елочных игрушек и рассказали, как отличить игрушку ручной работы от машинной. Гендиректор компании, которая производит елочные игрушки ручной работы, Светлана Емельянова отметила, что во многих магазинах подобный товар преподносится как хенд-мейд, но на самом деле печатается на машинке, что не совсем честно по отношению к покупателю. По ее словам, каждая выполненная художником игрушка отличается и, если все узоры и картинки абсолютно одинаковые, значит, это печать.

Если слой идет абсолютно ровный, картинки абсолютно одинаковые, идентичные, то это 100% печать, потому что рукой художника каждый шарик отличается: где-то лицо потолще, потоньше, где-то веточки по-другому расположены. При выборе стоит обратить внимание на эти детали, — рассказала Емельянова.

Она подчеркнула, что елочные игрушки ручной работы в основном покупают либо для семейных коллекций, либо в качестве подарка. Для более праздничного вида новогодней ели Емельянова посоветовала сделать акцент на шары с ручной росписью.

Красиво делать акценты из елочных шаров с ручной росписью и пополнять другими элементами декора. Можно добавить пластика, однотонных шаров, чтобы создать настоящее домашнее зимнее настроение, — добавила эксперт.

Сейчас в супермаркетах не так много стеклянных елочных игрушек, потому что китайские производители научились делать практически идентичные пластиковые игрушки, рассказал директор музея «Фабрика ёлочных игрушек» Игорь Хмелев. Именно поэтому при выборе игрушки необходимо это проверить. Если сверху колпачок не снимается, значит, товар выполнен из пластика.

Большая часть новогодних игрушек была заказана в феврале, цены на них выросли незначительно (в среднем на 100 рублей), однако значительно уменьшился ассортимент. Так, с прилавков практически пропала формовая елочная игрушка.

Обычно супермаркеты определяют свою политику в ноябре — декабре. Практически пропала с прилавков мелкая формовая елочная игрушка, потому что ее основным поставщиком в Россию являлась Украина. В России она производится в основном только в Клину и продается в местных магазинах. В этом году местная фабрика практически никому не продавала на сторону, — отметил Хмелев.

Ранее дизайнер Полина Цветкова рассказала, что россиянам следует отказаться от мишуры и «дождика» в качестве украшений дома перед Новым годом. Она пояснила, что в этом году в моде цветочные композиции, а также приглушенные цвета и различные оттенки, такие как охра и терракота. Также эксперт посоветовала использовать игрушки из керамики, дерева, бумаги или стекла. Специалист добавила, что лучше всего новогоднюю атмосферу создают гирлянды и свечи.