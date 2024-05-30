Готовим классический советский салат оливье

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Салат оливье классический советский

Несмотря на современные рецепты, некоторые гурманы любят салат оливье, приготовленный по классическому советскому рецепту из книги «О вкусной и здоровой пище». Сегодня расскажем, как его сделать.

Ингредиенты:

куропатка — 1 шт., крупная;

картофель — 5 средних картофелин;

соленые бочковые огурцы — 2 шт., крупные;

листья салата — 100 г;

куриные яйца — 2 шт.;

яблоко — 1 шт., крупное;

домашний майонез — ½ ст.;

соус «Южный» — ½ ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.

Яйца и картофель отварить, остудить, очистить. Куропатку отварить, остудить, мясо отделить от костей. Яблоко очистить от кожуры и сердцевины. Все нарезать соломкой, листья салата можно измельчить руками.

Соус «Южный» изготавливался только в СССР и сегодня в продаже его нет. В состав входили ферментированные бобы сои, печень, помидоры, яблоки, подсолнечное масло, лук, чеснок, соль, сахар и пряности. В нашем рецепте его можно заменить соевым соусом с добавлением небольшого количества томатной пасты и пряностей. Также можно добавить бальзамический уксус или другой похожий соус на ваш вкус. Кстати, куропатку в рецепте классического советского оливье хозяйки обычно заменяли вареной курицей или телячьей колбасой.

Все ингредиенты салата заправить лимонным соком, майонезом, соусом и тщательно перемешать.

Ранее мы поделились традиционным современным рецептом оливье.

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