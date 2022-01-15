«Госуслуги» усилили защиту от мошенников

Служба поддержки портала «Госуслуги» разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей, сообщается на сайте Минцифры. Там также разъяснили, как защититься от несанкционированного доступа к профилю. Ранее в СМИ появилась информация о новом способе мошенничества с QR-кодами на портале «Госуслуги».

Минцифры напоминает, что сотрудники портала госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные. Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь перед отправкой пользователю СМС для смены пароля портал запрашивает код, а после дополнительные сведения, такие как СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта. Нужно понимать, что эту информацию запрашивает система, а не сотрудник. Также можно указать секретное слово, которое закрашивается перед вводом кода из сообщения.

Минцифры также рассказывает о мошеннической схеме, когда злоумышленники создают ситуацию, при которой возникает необходимость восстановления пароля к учётной записи пользователя, чтобы украсть его аккаунт. Для этого при входе в аккаунт преступники вводят номер телефона жертвы, после чего звонят пользователю и просят продиктовать код, полученный в СМС. Зная код, мошенники генерируют новый пароль, а реальный пользователь теряет доступ к своему аккаунту. В этом случае QR-код является лишь предлогом для звонка, так как является сейчас самой актуальной темой. В ведомстве напоминают, что QR-код появляется в учётной записи автоматически, когда Минздрав передаёт сведения о вакцинации или перенесённом заболевании.

Ранее сообщалось о новой схеме, когда преступники предлагают привязать QR-код о вакцинации к странице пользователя и получают доступ к личному кабинету граждан. После этого мошенники могут использовать указанные на портале данные, например для получения кредитов.