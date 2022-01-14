Телефонные мошенники начали обманывать россиян с помощью QR-кодов

В России появился новый вид телефонного мошенничества, когда жертве звонят под видом сотрудников портала «Госуслуги», сообщает «Коммерсант». Преступники предлагают привязать QR-код о вакцинации к странице пользователя и получают доступ к личному кабинету граждан. После этого мошенники могут использовать указанные на портале данные, например для получения кредитов. По словам экспертов, многие попадаются на это из-за существующих проблем с отображением или получением QR-кодов на портале.

При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность жертвы, — отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Мошенники, как правило, знают имя жертвы. После того как преступнику удалось вызвать доверие и расположить к себе, он пытается вынудить пользователя принять быстрое, импульсивное решение, не давая времени перепроверить информацию. Для этого злоумышленники разговаривают быстро и дают сразу большой объём информации. Этот же принцип действует и при других схемах, когда мошенники представляются сотрудниками банка, МВД или других госорганов.

В Минцифры заявили, что не получали жалоб от граждан на такие звонки.

Ранее стало известно, что клиенты банков в последнее время сталкиваются с продвинутой схемой обмана, которую стали использовать телефонные мошенники, заявил начальник УИиОС ГУ МВД России Владимир Васенин. Они прибегли к помощи голосовых роботов.