Гости на пороге — собрала по-быстрому обалденный салат! Вкусно и сытно!

Гости на пороге — собрала по-быстрому обалденный салат! Вкусно и сытно!

Тёплый салат с курицей — летнее настроение на тарелке! Этот салат — идеальный баланс сытности и свежести: нежное мясо, сочные овощи и пикантная заправка. То, что нужно для лёгкого ужина или обеда с настроением!

Куриное филе нарежьте ломтиками, обжарьте на оливковом масле до румяной корочки. В конце влейте соевый соус — он придаст мясу насыщенный вкус.

Болгарский перец нарежьте полосками и обжарьте на том же масле 2–3 минуты, чтобы сохранился хруст. Помидоры — крупными дольками, салат порвите руками.

Соберите салат: выложите листья, затем тёплую курицу с перцем, сверху — помидоры. Полейте смесью оливкового масла и бальзамика, посыпьте кунжутом и рубленым укропом.

Секрет: подавайте сразу, пока курица тёплая — так все вкусы раскроются по-новому!

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