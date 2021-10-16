Госдума вместе с правительством прорабатывает вопрос борьбы с бедностью

Госдума совместно с правительством начали прорабатывать вопрос борьбы с бедностью. Эта задача будет решаться в рамках бюджетных полномочий, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью РИА Новости.

Профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам, — цитирует Володина издание.

Он добавил, что эта задача должна будет решаться в рамках бюджетных полномочий как на федеральном, так и на региональном уровне. Тем более что скоро ГД начнёт обсуждение бюджета на 2022–2024 годы.

Ранее президент Владимир Путин поручил разработать в течение месяца дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции. В частности, глава государства предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала не по прогнозной, а по фактической инфляции.