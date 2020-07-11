Госдума рассмотрит проект об изменении требований к зарплатам бюджетников

https://static.news.ru/photo/013d9728-c339-11ea-8302-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственную думу РФ внесли законопроект, согласно которому предлагается изменить порядок начисления зарплат работникам бюджетной сферы.

В настоящее время этим де-юре занимаются органы самоуправления. Однако по факту зарплату бюджетника отсчитывают руководители предприятий, на которых те работают. В правительстве подчеркнули, что данный факт способствует тому, что между зарплатами сотрудников разного уровня отмечается серьёзный разрыв. Кроме того, работники соседних предприятий могут получать совершенно разные деньги.

Кабмин РФ планирует установить единые требования к начислению ставок, окладов и надбавок, применяющихся при выплатах зарплат и стимулирующих выплатах. Также власти хотят утвердить требования для каждой сферы деятельности. При принятии законопроекта будут установлены сроки, в течение которых зарплаты бюджетникам пересчитают по-новому.

Наделение правительства указанным полномочием позволит более гибко устанавливать требования к соответствующей отраслевой системе оплаты труда с учётом специфики конкретной отрасли, — приводит портал URA.RU фрагмент из пояснительной записки к проекту.

Как ранее передавал NEWS.ru, Госдума рассмотрит законопроект об изменении порядка перерасчёта военных пенсий. Проект подразумевает отмену срока перерасчёта в течение не более 12 месяцев.

В пояснительной записке к документу уточняется, что закон позволит ветеранам, получающим пенсию, своевременно обратиться в Пенсионный фонд РФ, не переживая, что они могут не успеть за год сделать это.