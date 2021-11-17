Россиянам разрешили заключать трудовой договор удалённо

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет заключать трудовой договор между работником и работодателем дистанционно. По мнению законодателей, возможность ведения документов в электронной форме позволит повысить оперативность оформления официальных трудовых отношений. Так, работники смогут без посещения отдела кадров подписывать документы электронной подписью, оперативно получать государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя.

Закон дополняет Трудовой кодекс новой статьёй 22.1 «Электронный оборот в сфере трудовых отношений». Речь в ней идёт о возможностях и механизмах использования электронных кадровых документов без бумажного дубликата.

Теперь для заключения трудового договора достаточно усиленной квалифицированной электронной подписи. Документооборот будет осуществляться на платформе «Работа в России» и через портал госуслуг. Площадкой может стать и информационная система работодателя, если она соответствует требованиям ТК.

Таким образом, соискатели могут устраиваться на удалённую работу в любом регионе России, подписывать документы без посещения кадровой службы и иметь под рукой всю необходимую документацию.

Принятие законопроекта позволит им оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя, — необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему, — говорится в пояснительной записке к документу.

При этом в случае перехода на электронный документооборот работодатель обязан уведомить сотрудников. Работники имеют право отказаться от использования электронных документов. Кроме того, действие электронного документооборота может быть распространено на весь коллектив, если не менее 50% выступили за его введение.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что сотрудник с электронной трудовой книжкой при увольнении вправе получить сведения как в бумажном, так и в электронном виде. Кроме того, все данные, касающиеся трудовой деятельности, он может получить самостоятельно через портал «Госуслуги». Работодатель может выдать сведения о трудовой деятельности не только при увольнении, но и в период работы.