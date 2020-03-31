https://static.news.ru/photo/eb6c3a0c-7334-11ea-a2f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла поправки о праве избиркомов отложить проведение выборов или референдумов, в том случае, если в стране будет введён режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности.

Поправки предусматривают, что голосование может быть отложено при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей и участников референдума. Это решение может быть введено, если действует режим ЧС или режим повышенной готовности на территории муниципального образования, на территории субъекта РФ или на территориях двух и более муниципальных образований субъекта РФ.

В том случае, если такой режим принят на территории РФ либо двух и более субъектов РФ, то решение будет приниматься Центральной избирательной комиссией РФ в отношении федеральных или иных выборов, которые пройдут на указанных территориях.

Госдума одобрила эти поправки в рамках принятого закона, который позволит правительству РФ вводить режим ЧС, сообщает «Интерфакс».

NEWS.ru писал, что российские власти поэтапно вводят в стране неофициальный «ползучий» режим ЧС. Такого мнения придерживается директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

По его словам, режим самоизоляции в других регионах, которые вводят их главы, переводит негатив с федеральной власти на местное руководство. Политолог подчеркнул, что неизвестно, как сильно власти ужесточат меры контроля за гражданами.

Всего в России коронавирусом заболели 2337 человек, более 100 выписаны из больниц, скончались 17 человек. Из них на Москву приходится 1613 случаев, 70 выписаны из больницы, 10 умерли.