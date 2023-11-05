Гололед и сильные морозы: какая погода будет в России с 6 по 12 ноября Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд NEWS.ru, на следующей неделе в европейской части России, особенно на юге, прогнозируется теплая по меркам начала ноября погода. На Нижней и Средней Волге столбики термометров покажут двузначные цифры. В Сибирь и на Дальний Восток пришли сильные морозы, в ряде регионов будет 30 градусов ниже нуля. Подробнее о погоде в России с 6 по 12 ноября — в материале NEWS.ru.

Как будет меняться погода в Москве и Петербурге

На следующей неделе температура воздуха в Москве ожидается выше нормы на три-четыре градуса, но постепенно к концу недели станет снижаться. В ночные часы столбик термометра будет близок к нулевой отметке — от −1 до +3 градусов, а дневная температура — 1–6 градусов тепла. При этом в Москве и Подмосковье прогнозируются дожди.

В Петербурге и Ленобласти, как отметил Роман Вильфанд, ожидается «однородная погода». В рабочие дни температура воздуха прогнозируется на уровне 4–7 градусов выше нуля. При этом там будет облачно и дождливо. К концу недели вероятно небольшое понижение температурного фона. По ночам возможны небольшие морозы, но в целом погода в Северной столице будет теплее климатической нормы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где в России ожидается аномальное тепло

В рабочие дни с 6 октября на юге европейской территории России прогнозируется температура в диапазоне от 20 до 25 градусов выше нуля. Существенных осадков не ожидается. На черноморском побережье вода останется теплой и будет держаться на отметке 18–19 градусов.

«Это умеренная фаза бархатного сезона, при которой температура воды и температура воздуха близки между собой и комфортны», — прогнозирует Роман Вильфанд.

В южных регионах Поволжского федерального округа в дневные часы столбики термометров поднимутся до 10–12 градусов, ночные температуры также должны быть положительными. К концу недели ожидается понижение температурного фона до 6–8 градусов тепла в дневное время. В первой половине недели осадков не ожидается, во второй возможны небольшие дожди.

На севере Поволжья — в Нижегородской и Кировской областях, в Чувашии и Марий Эл — будет господствовать погода, свойственная для середины октября, а не первой половины, отмечает Вильфанд. Ночные температуры прогнозируются в диапазоне от 0 до −2 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 7–10 градусов тепла. Это выше климатической нормы на 4–6 пунктов. Во второй половине недели прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В какой части России погода будет соответствовать норме

В Свердловской области и в центральной части Уральского федерального округа по ночам ожидается от 3 до 8 градусов ниже нуля, в дневные часы — от −1 до +3 градусов. Как отмечает Роман Вильфанд, это нормальная погода для данного региона, соответствующая климатическим нормам.

На юге Урала — в Челябинской и Курганской областях — дневные температуры ожидаются на уровне 5–7 градусов тепла, а ночью столбики термометров будут показывать до 5 градусов мороза. Существенных осадков там не ожидается.

На юге Западной Сибири — в Омской, Томской и Новосибирской областях — температура будет либо около, либо ниже нормы. Ночные температуры там составят от −7 до −10 градусов, местами до −14, дневные — от −1 до −4. Также там ожидаются небольшие осадки в виде снега.

На севере Сибири — на Таймыре, в Туруханском районе — ночные температуры прогнозируются от −15 до −20 градусов, местами до −28, дневные — от −13 до −17 градусов. В Эвенкии по ночам ожидаются морозы до −30 градусов, а днем — 6–10 градусов мороза, но во второй половине недели днем похолодает до −15 градусов.

В каких регионах России ожидается резкое похолодание

В Республике Тыва и Иркутской области с 5 ноября ожидается резкое, на 8–10 градусов, похолодание. Это ниже многолетней климатической нормы для данных субъектов на 7–8 градусов. В рабочие дни там возможны морозы от −17 до −25.

В Якутии также будет очень холодно, прогнозирует Роман Вильфанд: «Сейчас там должны трещать 25-градусные морозы. Но до этого там было весьма тепло — температура была на 5–6 градусов выше нормы, а с 5 по 8 ноября температура будет, напротив, на 7–8 градусов ниже климатической нормы. Морозы там уже будут 30–34 градуса».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Холодная погода с 6 по 8 ноября прогнозируется на юге Дальневосточного федерального округа. В Бурятии и Забайкалье будет на 7–9 градусов ниже климатической нормы, ожидаются сильные морозы — 20–23 градуса ниже нуля.

В Амурской области температура опустится ниже нормы примерно на 10 градусов, столбики термометров там опустятся до отметки 30–32 градуса мороза. В Хабаровском крае на 7–9 градусов холоднее, чем должно быть в первую декаду ноября, — морозы в этом регионе будут держаться на уровне 21–27 градусов.

Где в России ожидаются осадки

В Приморский край с севера Китая 5 ноября придет циклон, рассказал NEWS.ru Роман Вильфанд. Как отмечает научный руководитель Гидрометцентра, он принесет в регион «очень сложную погодную ситуацию», Там ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и усиление ветра. На побережье 6–7 ноября порывы будут достигать 32 метров в секунду, а внутри региона — около 25 метров в секунду.

В каких регионах России выпадет снег

По данным Романа Вильфанда, примерно 85–90% территории России по состоянию на начало ноября покрыто снегом.

«Снег в азиатской части страны [лежит] практически повсеместно. В европейской части он выпал в Северо-Западном федеральном округе и на севере Поволжья. Исключение только составляют Центральный, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа», — добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Читайте также:

Какая погода будет в России зимой, ждать ли аномальное тепло или холод

Температурный рекорд: какая погода будет в Москве в ноябрьские праздники

Синоптик рассказал о рекордно теплой погоде в Москве в начале ноября

Вильфанд спрогнозировал дождливый ноябрь в нескольких российских регионах

Молния в разгар метели в Кемеровской области попала на видео