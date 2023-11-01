Температурный рекорд: какая погода будет в Москве в ноябрьские праздники «Фобос»: в Москве зафиксировали самое теплое 1 ноября в истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура в Москве 1 ноября побила рекорд 1934 года, день оказался самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Какую погоду ждать жителям российской столицы в ноябрьские праздники?

«А вот и рекорд! В Москве самое теплое 1 ноября в метеорологической истории», — написал метеоролог в Telegram-канале.

Какая погода в Москве была утром и ночью 1 ноября

Михаил Леус сообщил, что в 10:00 1 ноября на базовой метеостанции города ВДНХ столбики термометров поднялись до отметки в плюс 13,2 градуса, что на 0,6 градуса выше, чем было 89 лет назад.

Кроме того, ночь на 1 ноября оказалась самой теплой с 1949 года. Минимальная температура составляла плюс 8,3 градуса — выше, чем 1 ноября 2008 года, когда была зафиксирована предыдущая максимальная температура (плюс 7,8 градуса).

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказывал NEWS.ru, что на этой неделе в столицу придет «африканское тепло» и воздух прогреется до 11 градусов. Он отмечал, что теплее всего будет в среду, 1 ноября.

«В Москву придет африканское тепло. Это не метафора, не эвфемизм. Этот термин действительно отражает реалии. Воздух будет перемещаться в центре Европейской России с севера Африканского континента. И днем, и ночью температура воздуха будет держаться около 10 градусов выше ноля, а в Московской области прогнозируется от 6 до 11 градусов тепла», — говорил Вильфанд.

Какая погода будет в Москве 2 и 3 ноября

По данным центра «Фобос», 2 ноября в Москве прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Ночью — от 11 до 13 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать от 10 до 11 градусов тепла.

В Подмосковье 2 ноября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью — до 9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 8 градусов тепла.

По данным gismeteo.ru, 3 ноября в Москве воздух прогреется до 5 градусов, в Подмосковье — до 3 градусов.

Какая погода будет в Москве в праздничные дни 4, 5 и 6 ноября

По данным «Яндекс.Погоды», 4 ноября в Москве будет +4 градуса, 5 ноября — +3 градуса, 6 ноября — +3 градуса.

В Московской области ожидается +4 градуса, +2 градуса и +1 градус соответственно.

Когда в Москву придет настоящая зима

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая зима должна прийти в столичный регион в середине ноября, когда температура станет отрицательной в течение длительного времени. По ее словам, расчеты синоптиков показывают, что теплая погода закончится во второй половине месяца.

«Метеорологическая зима должна прийти в середине ноября, когда температура устойчиво, во всяком случае в течение какого-то длительного времени, становится отрицательной. Будем рассчитывать, что и в этом году погода будет придерживаться этих рамок. Расчеты говорят о том, что теплая погода закончится во второй половине ноября. Устойчивая отрицательная температура будет наблюдаться во второй половине месяца», — сообщила Позднякова NEWS.ru.

Синоптик также не исключила осадки в виде снега во второй половине ноября.

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