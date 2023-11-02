Какая погода будет в России зимой, ждать ли аномальное тепло или холод Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима в России будет переменчивой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» рассказал, что приближающаяся зима будет достаточно переменчивой. Что ждать от погоды?

О чем Вильфанд предупредил россиян

По словам метеоролога, погода зимой будет достаточно переменчивой и станет колебаться — около и выше нормы.

«Температурный фон в основном будет не только в Москве, но и в европейской части России, и в азиатской части около и выше нормы, но экстремальные значения будут наблюдаться от оттепели в Москве до заметных морозов минус 15–20 градусов. <...> Более детально этот анализ можно будет сделать в начале следующего месяца», — пояснил Вильфанд.

Также научный руководитель Гидрометцентра России сообщил, что в Москве продолжительность зимнего периода уменьшилась за последние десятилетия. По его словам, 50 лет назад средняя дата устойчивых отрицательных температур приходилась в российской столице на первую пятидневку ноября. Спустя 30 лет средняя дата устойчивых зимних температур приходилась на конец первой декады — 8–10 ноября.

«Пересчитанные за период с 1991 по 2020 год характеристики показывали, что устойчивый переход температуры через ноль градусов происходит 13–14 ноября. Можно видеть в целом, как на самом деле уменьшается зимний период, ведь устойчивые отрицательные температуры — характеристика зимнего периода», — заявил синоптик, сообщает АГН «Москва».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда метеорологическая зима придет в Москву

По мнению Вильфанда, временный снежный покров в российской столице может сформироваться в первой половине ноября.

«Установление снежного покрова в Москве за последние 30 лет в среднем приходится на последнюю пятидневку ноября. Конечно, бывали ситуации, когда устанавливался снежный покров и в конце первой декады ноября, и в третьей пятидневке», — пояснил метеоролог.

Синоптик, ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru заявила, что метеорологическая зима должна прийти в столичный регион в середине ноября.

«Метеорологическая зима должна прийти в середине ноября, когда температура устойчиво, во всяком случае в течение какого-то длительного времени, становится отрицательной. Будем рассчитывать, что и в этом году погода будет придерживаться этих рамок. Расчеты говорят о том, что теплая погода закончится во второй половине ноября. Устойчивая отрицательная температура будет наблюдаться во второй половине месяца», — объяснила метеоролог.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии РИА Новости также отметил, что москвичам стоит ждать зимней погоды только во второй половине ноября.

«На мой взгляд, метеорологическая зима, которая обычно наступает у нас с 10 ноября, то есть устойчивый переход среднесуточных температур через ноль в сторону отрицательных значений, произойдет с задержкой на неделю-другую, и метеозима наступит только во второй половине ноября. Снежный покров, я думаю, что устойчиво ляжет лишь в конце ноября, в самом оптимистичном случае, и будет не более двух — пяти сантиметров», — сказал специалист.

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