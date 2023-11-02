Погода в Москве и Подмосковье 3 и 4 ноября: будет ли снег и ветер Синоптик Шувалов заявил, что первые 10 дней ноября в Москве будут теплыми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил изданию «360», что первые дни последнего осеннего месяца в российской столице в целом будут теплыми, но 2 ноября начнется похолодание. Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу

По словам Шувалова, дневная температура в пятницу в Москве будет около пяти градусов тепла, а в субботу москвичей будет ждать очередной «всплеск тепла и осадки в виде дождя». Синоптик объяснил, что снег в российской столице в ближайшее время не выпадет.

«Первые 10 дней ноября будут теплыми», — пообещал метеоролог.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 4 ноября в Москве днем ожидаются небольшие осадки, а воздух прогреется до пяти градусов со знаком плюс.

«В Москве праздничный день, 4 ноября, прогнозируется вполне симпатичным. Облачно с прояснениями, совсем небольшие осадки, а преимущественно без них. Ночная температура около 0, а дневная — около +5 градусов, по области от +2 до +7. Почему я сказал „симпатично“? Потому что в этот день будут прояснения, а значит, и солнышко», — сообщил метеоролог в комментарии «Парламентской газете».

По данным центра «Фобос», в Москве 3 ноября в течение суток ожидается ясная погода. Ночью от четырех до шести градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11 градусов. Ветер слабый.

4 ноября прогнозируется переменная облачность. Ночью от двух до четырех градусов со знаком плюс. Днем до плюс девяти градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Подмосковье 3 ноября в течение суток ожидается ясная погода. Ночью от двух до четырех градусов со знаком плюс. Днем до плюс восьми градусов тепла. Ветер слабый.

4 ноября будет переменная облачность. Ночью температура опустится до нуля. Днем воздух прогреется до семи градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в пятницу и субботу

По словам Вильфанда, в Северной столице в пятницу температура воздуха прогреется до плюс пяти градусов, а в субботу будет чуть-чуть теплее.

«Ночные температуры в диапазоне от −1 до −5 градусов, дневные — от 0 до +4. И даже по температурному режиму понятно, что осадки будут во всех фазах — в виде дождя, снега и мокрого снега. 4 ноября там тоже чуть-чуть повысится температура. Ночью она все равно будет отрицательная — от 0 до −4, а днем — +5...+6 градусов, но дождь и снег», — рассказал метеоролог.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в ближайшие выходные в городе немного потеплеет.

«Сегодня уже все спокойнее, температура в Санкт-Петербурге постоит около +4...+5, а после обеда начнет понижаться, и предстоящей ночью в городе будет небольшой минус. Но переживать о понижении температуры не стоит, так как впереди теплая погода и длинные выходные дни, которые мы проведем с температурой +5...+8 градусов», — объяснил специалист.

По данным «Фобоса», 3 ноября в Санкт-Петербурге в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометра опустятся до нуля градусов. Днем до плюс шести градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

4 ноября прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Ночью от трех до пяти градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до восьми градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Ленинградской области 3 ноября в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью и днем от минус одного до плюс одного градуса. Ветер юго-восточный, умеренный.

4 ноября будет переменная облачность и небольшой дождь. Ночью до плюс одного градуса. Днем до семи градусов тепла. Ветер юго-восточный, умеренный.

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