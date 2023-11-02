В трех морях Дальнего Востока поднимутся шестиметровые волны ВНИИ ГОЧС: в Охотском, Японском и Беринговом морях ожидаются шестиметровые волны

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Волны высотой до шести метров прогнозируются в Охотском, Японском и Беринговом морях на Дальнем Востоке, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Специалисты отметили, что мощный шторм в регионе пройдет в период со 2 по 5 ноября. Гидрологическая обстановка в остальных водоемах России соответствует сезонным нормам.

По оценкам специалистов ВНИИ ГОЧС, в период со 2 по 3 ноября в Охотском и Японском морях прогнозируется штормовая погода с высотой волны до шести метров, 4-5 ноября — в Беринговом море, — подчеркнули сотрудники института.

Несколько дней назад ледяной дождь обрушился на Москву, в результате чего было объявлено штормовое предупреждение. По данным Росгидромета, столбики термометров в столице поднялись до шести градусов. Скорость южного ветра составила до 11 метров в секунду, местами порывы достигали 15 метров в секунду.

После этого жителям пообещали «африканское тепло»: по словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в столице будет тепло и комфортно, температура воздуха прогреется до семи градусов и выше. Метеоролог подчеркнул, что такая погода установится на всю неделю.