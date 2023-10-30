Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за ледяного дождя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве из-за ледяного дождя объявлено штормовое предупреждение, сообщается в Telegram-канале столичного управления МЧС. По данным ведомства, непогода продлится как минимум до 15:00 понедельника, 30 октября.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 15 часов 30 октября местами по городу Москве ожидается ледяной дождь, гололед, — говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, столбики термометров в столице поднимутся до шести градусов. Скорость южного ветра составит до 11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что на этой неделе в Москву придет настоящее «африканское тепло». По его словам, теплый воздух придет в столицу «по восточной периферии гребня высокого давления», который будет располагаться к западу от Москвы. Уже в понедельник, 30 октября, в дневные часы ожидается от пяти до семи градусов выше нуля, отметил метеоролог. А в последующие дни, по его словам, температура воздуха повысится еще больше. Роман Вильфанд добавил, что самым теплым днем следующей недели в центре России станет среда.