В Москве побит температурный рекорд 1934 года Вильфанд: в Москве воздух прогрелся до рекордной отметки плюс 12,9 градуса

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Утром 1 ноября в Москве воздух прогрелся до плюс 12,9 градуса. Тем самым в столице был побит температурный рекорд 1934 года, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил, что температура продолжит расти.

В Москве побит температурный рекорд. Воздух прогрелся до 12,9 градуса, но это не предел. Температура продолжит расти, — заявил специалист.

Прошлый температурный рекорд 1 ноября составил плюс 12,6 градуса, отметил Вильфанд.

Глава Гидрометцентра связал аномальное потепление в столичном регионе с направлением воздуха, который будет идти с юга, а «именно из Африки». Нынешняя погода в Москве характерна для первых дней октября, отметил метеоролог. Такой температурный режим может сохраниться до конца ноябрьских праздничных дней. Термометр будет показывать положительные значения и в ночное, и в дневное время, отметил Вильфанд.

Ранее глава Гидрометцентра заявил, что в большинстве регионов ноябрь ожидается теплым, однако в некоторых субъектах страны погода будет снежной и дождливой. Жителям Амурской, Воронежской и Иркутской областей, а также Приморья следует готовиться к осадкам. В Якутии и на Чукотке будет их дефицит, отметил он.