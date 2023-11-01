Синоптик рассказал о рекордно теплой погоде в Москве в начале ноября Синоптик Шувалов: 1 ноября в Москве температура повысится до рекордных значений

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В начале ноября москвичей ожидает рекордно теплая погода, рассказал NEWS.ru руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в первый день месяца температура воздуха поднимется до 13 градусов тепла. Метеоролог отметил, что самая высокая температура для 1 ноября до сих пор была зафиксирована в 1934 году и составила +12,6.

Утром 1 ноября в Москве ожидается туман, при этом воздушные массы будут поступать в столицу и Московскую область с севера Африки. Температура в этот день увеличится до 13 градусов тепла, что превышает норму на целых восемь градусов. Самая высокая температура до сих пор для 1 ноября была зафиксирована в 1934 году и составила +12,6. Осадков не ожидается, ветер будет слабый. К сожалению, тепло не продержится долго, уже в четверг с запада к Москве приблизится холодный фронт, что приведет к существенному понижению температуры, – рассказал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москву 30 октября пришло настоящее «африканское тепло». По его словам, теплый воздух прибыл в столицу «по восточной периферии гребня высокого давления», который располагается к западу от Москвы. В понедельник 30 октября в дневные часы воздух прогревался от пяти до семи градусов выше нуля, а в последующие дни, температура повысится еще больше. Роман Вильфанд добавил, что самым теплым днем этой недели в центре России станет среда.