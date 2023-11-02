Вильфанд рассказал, когда в столице закончатся дожди Вильфанд: дожди в Москве подходят к концу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 2 ноября, дожди в столице прекратятся во второй половине дня, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом из-за холодного фронтального раздела температура в Москве существенно понизится, добавил метеоролог.

Сегодня, 2 ноября, через Москву проходит холодный фронт с юга, который принес с собой довольно сильные осадки. Но уже во второй половине дня, ближе к вечеру, они прекратятся. Завтра дождей также не ожидается. При этом из-за холодного фронтального раздела в столице температура существенно понизится. Слово «похолодает» не подходит, потому что температура воздуха все равно будет выше нормы примерно на два-три градуса, – рассказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что солнечная погода порадует москвичей и в ноябрьские праздники. В дневное время ожидается плюс три градуса, а ночью - от нуля до минус трех градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что большинство регионов ожидает теплый ноябрь, но в некоторых субъектах страны погода, напротив, будет дождливой и снежной. Вильфанд уточнил, что готовиться к осадкам предстоит жителям Амурской, Воронежской и Иркутской областей, а также Приморья. В Якутии и Чукотке будет дефицит осадков. В остальных регионах России показатель останется в пределах обычных значений, заключил метеоролог.