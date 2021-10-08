Голикова: в России от коронавируса привились 42,4 млн человек

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что к 8 октября 47,8 млн россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса, 42,4 млн привились полностью, 2,1 млн — повторно. По её мнению, вакцинация является важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19, передаёт ТАСС.

Важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19 является вакцинация. На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 млн человек, полностью вакцинировано 42,4 млн человек, вакцинировано повторно 2,1 млн человек, — рассказала Голикова.

По информации федерaльного оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, с начала пандемии в Роcсии заразились более 7,7 млн жителей.

По официальным данным Росстaта, смертность в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вoзросла на 32,5%. Из общего прироста этого показaтеля в указанном месяце 81,7% приходится на COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, что антикоронавирусные ограничения отменят только в том случае, если россияне перестанут заболевать инфекцией. Сейчас для этого предпосылок нет. В ведомстве заявили, что увеличение числа инфицированных COVID наблюдается в связи с типичным для осени ростом заболеваемости. Болезнь особенно активно распространяется на территории России уже три недели.