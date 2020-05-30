Голикова: умерших от коронавируса в России делят на группы

https://static.news.ru/photo/65da2d46-a240-11ea-a12c-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Статистика по коронавирусу учитывает пять групп, к которым можно отнести пациентов, скончавшихся от осложнений, вызванных инфекцией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, к первой группе относят тех, у кого COVID-19 при жизни или посмертно был подтверждён тестом. Во вторую группу относят случаи, когда коронавирус не был выявлен лабораторно, однако течение инфекции говорило о том, что пациент скончался именно от него.

Эти две группы мы объединили. <...> Количество таких смертей за апрель, по данным на сегодняшний день, составляет 1675 в целом по Российской Федерации, из которых 1136 — это там, где COVID на сто процентов подтверждён всеми данными, — приводит её слова РИА Новости.

По её словам, статистика по второй группе ещё не полная, поскольку данные патологоанатомических вскрытий из регионов только будут приходить.

К третьей группе относят смерти, наступившие у пациентов с COVID-19 от заболевания, которым человек болел всю жизнь. Пока они не классифицируются как смерти от коронавируса. Таких летальных случаев 1038.

В процессе патологоанатомических вскрытий мы увидим, что явилось основной причиной смерти, и, безусловно, когда будем публиковать официальные данные, уже точно сможем ответить на вопрос, сколько здесь ковидных смертей, а сколько тех, к которым COVID не имел никакого отношения, — подытожила вице-премьер.

Как писал NEWS.ru ранее, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что доля бессимптомных пациентов с коронавирусом увеличилась в стране в 2,6 раза.