Голикова рассказала о критической ситуации с коечным фондом в регионах

https://static.news.ru/photo/147b4062-1913-11eb-9738-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На совещании с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 16 регионах страны сложилась критическая ситуация по заполняемости коечного фонда коронавирусными больными.

Доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах. Наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятность коек составляет более 90%, а в пяти — занято более 95% коечного фонда, — заявила Голикова.

Она рассказала, что в Курганскую и Омскую области направят специалистов для устранения проблем в системе здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер подчеркнула, что в некоторых регионах существует запас средств индивидуальной защиты и лекарств только на две недели. До 30 октября руководители регионов должны предоставить информацию о наличии лекарств.

Как писал NEWS.ru, Путин считает, что не стоит говорить о второй волне коронавирусной инфекции в России. Он подчеркнул, что до некоторых регионов только «докатывается» первая волна. Глава государства призвал чиновников эффективно реагировать на происходящие события и держать руку на пульсе.