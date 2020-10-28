Путин считает, что не стоит говорить о второй волне коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/0eaaf376-190e-11eb-ba86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин полагает, что не стоит говорить о второй волне коронавирусной инфекции на территории России.

Мы не говорим о какой-то второй волне [коронавируса], но как мы ещё утром обсуждали, до некоторых регионов ещё первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и эффективно и своевременно реагировать на происходящие события, — заявил глава государства на совещании с правительством.

Российский лидер заявил, что правительство решило бесплатно обеспечивать лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией. Он потребовал выделить регионам 10 млрд рублей на средства индивидуальной защиты и тесты, а также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой отправить в регионы комиссии для изучения жалоб по борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости.

Глава государства также призвал региональные власти помнить о своей ответственности во время пандемии. Он подчеркнул, что в Кремле отслеживают ситуацию, но не стоит забывать о контроле со стороны местных властей.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает осложняться. По её словам, в 16 регионах критическая заполняемость «коронавирусных» коек, а в 5 регионах заняты 95% мест.

За прошедшие сутки в России было выявлено 16 202 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За прошедшие сутки из больниц по выздоровлении выписали 12 361 пациента с ранее диагностированным COVID-19, умерли 346 человек с инфекцией.

В Москве за последние 24 часа COVID-19 был диагностирован у 3670 человек. Это минимальное значение с 8 октября, заявила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева. Каждый день в столице проводится от 85 тысяч до 92 тысяч тестов.