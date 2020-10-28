Путин обратился к главам регионов из-за ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c3e372f8-190f-11eb-a2e8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин призвал региональные власти помнить о своей ответственности во время пандемии коронавируса.

Глава страны при этом подчеркнул, что Кремль отслеживает ситуацию, однако забывать о контроле со стороны местных властей не стоит.

Президент заявил об этом во время совещания с кабмином.

Хочу, во-первых, обратиться к руководителям регионов Российской Федерации: мы отслеживаем, как Татьяна Алексеевна Голикова сказала, ситуацию в каждой территории, помогаем и будем помогать. Но не забывайте, пожалуйста, о своей ответственности, о том, что нужно сделать в ближайшее время, — приводит слова Путина РИА Новости.

При этом, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ситуация с коронавирусом в РФ продолжает с каждым днём осложняться. Она отметила, что на данный момент среднесуточный прирост случаев заражения составляет 1%. Она также отметила, что на сегодняшний день ситуация с COVID-19 нестабильна в 18 российских регионах.

Как писал NEWS.ru, Путин считает, что не стоит говорить о второй волне коронавируса в России.