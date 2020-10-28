Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/77553c10-190e-11eb-8adb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом в РФ продолжает с каждым днём осложняться. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, на данный момент среднесуточный прирост случаев заражения составляет 1%. Она также отметила, что на сегодняшний день ситуация с COVID-19 нестабильна в 18 российских регионах.

Кроме того, вице-премьер оценила ситуацию с количеством коек в российских медучреждениях. По её словам, на данный момент в России 223,1 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, 19,1% из которых — свободны.

На конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная, в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания, — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова определила условия, которые, по её мнению, позволят избежать повторения весеннего локдауна из-за пандемии коронавируса.