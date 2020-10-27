В России за сутки выявили 16 202 новых случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8d7df0d4-18f2-11eb-a636-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 16 202 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 28 октября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что в общей сложности за время пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 563 967 человек. За прошедшие сутки из больниц по выздоровлении выписали 12 361 пациента с ранее диагностированным COVID-19. Всего с болезнью справился 1 171 301 россиянин.

Также в оперштабе рассказали, что в течение прошедших суток в России умерли 346 человек с коронавирусом. Общее число жертв инфекции выросло до 26 935 человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Москве выявили за сутки 3670 случаев заражения COVID-19. Это минимум с 8 октября, сообщает Роспотребнадзор. Ежедневно в столице проводится от 85 тысяч до 92 тысяч ковид-тестов.