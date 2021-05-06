Голикова рассказала, кого будут прививать вакциной «Спутник Лайт»

https://static.news.ru/photo/57fbd77c-ae6c-11eb-b0e4-96000091f725_660.jpg Фото: permkrai.ru

Вакциной от коронавируса «Спутник Лайт» будут прививаться граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Её слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что новая вакцина является по сути первым компонентом «Спутника V» и в то же время альтернативой этому препарату. Она предназначена для быстрого создания популяционного иммунитета в случае неблагоприятной эпидобстановки. Кроме того, этим препаратом будут прививаться люди, которые уже переболели COVID-19, но у них нет антител или они очень низкие.

Вице-премьер добавила , что в гражданский оборот вакцина поступит после прохождения процедуры регистрации цены и согласования федеральными органами.

«Спутник Лайт» — четвёртая отечественная вакцина от коронавируса. Минздрав РФ зарегистрировал её 6 мая. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что эффективность препарата оценивается в 79,4%. Это выше многих вакцин с двумя уколами. Клеточный иммунный ответ к s-белку коронавируса после вакцинации формируется у 100% пациентов на 10-й день.