В РФПИ сообщили об эффективности «Спутник Лайт» против всех штаммов COVID

https://static.news.ru/photo/ee09df78-ae64-11eb-a185-96000091f725_660.jpg Фото: kantiana.ru

В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Данная сыворотка эффективна против всех штаммов COVID-19. Об этом в четверг, 6 мая, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, пишет РИА Новости.

В РФПИ подчеркнули, что эффективность однокомпонентной сыворотки в 79,4% выше многих вакцин с двумя уколами. Клеточный иммунный ответ к s-белку коронавируса после приёма препарата формируется у 100% вакцинированных на десятый день, отметили в фонде.

Кроме того, по словам представителей РФПИ, «Спутник Лайт» не нуждается в специальных условиях для логистики и обладает доступной ценой. Одна сыворотка стоит меньше десяти долларов.

«Спутник Лайт» эффективен против всех новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Серьёзных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано, — заявили в РФПИ.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что вакцина «Спутник Лайт» готова к регистрации. По его словам, препараты от коронавируса, созданные российскими учёными, просты и надёжны, как автомат Калашникова.

Российский лидер призвал увеличить объёмы тестирования по коронавирусу.