Голикова рассказала о выплатах ко Дню Победы

https://static.news.ru/photo/512541de-9137-11ea-b370-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единовременные выплаты к 75-летию Победы получили 1,2 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, общая сумма выплат составила 7,14 млрд рублей. По 75 тысяч рублей получили участники Великой Отечественной войны, а также граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», те, кто работал на объектах противовоздушной обороны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Голикова добавила, что труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма предоставили 50 тысяч рублей, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что московские участники и инвалиды Великой Отечественной войны к 9 Мая получат планшеты с записью трансляции парада Победы. Такой подарок для них приготовили власти столицы.