Голикова: пандемия осложнила ситуацию со смертностью в России

https://static.news.ru/photo/6ad0e3aa-4513-11eb-a7b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распространение коронавирусной инфекции нового типа осложнило ситуацию со смертностью в России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Безусловно, распространение новой коронавирусной инфекции осложнило ситуацию со смертностью, — цитирует ТАСС вице-премьера.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 2 933 753 случая заражения, скончался 52 461 человек, излечились 2 343 967.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила летальность от COVID-19 с другими странами. По её словам, этот показатель в мире составляет 3,4%, а в России находится на уровне 1,7%.

Также главный санитарный врач России оценила текущую структуру заболеваемости коронавирусом. Больше всего заболевших находится в группе до 65 лет (74% от общего числа), люди старше 65 лет составляют 18%, а оставшиеся 8% — это дети до 18 лет.

Как писал NEWS.ru, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что Россия не занижает смертность от коронавирусной инфекции. Она также рассказала, что будет прививаться от COVID-19 вакциной российского производства.