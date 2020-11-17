Попова сравнила смертность от коронавируса в России с другими странами

https://static.news.ru/photo/12694aa6-28b0-11eb-8426-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Летальность от COVID-19 в России составляет 1,7%, в мире этот показатель достигает 3,4%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В РФ это 1 970 000, почти 1,5 миллиона выздоровевших и летальность, которая составляет 1,7%. По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения Россия занимает 62-е место в мире, 100-е — по уровню летальности, — отметила глава ведомства на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

В России, согласно последним данным, за минувшие сутки выявлено 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране за время пандемии заболели свыше 1,9 млн человек. Из них выздоровели более 1,4 млн.

Количество смертельных исходов из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России за сутки увеличилось на 442 против 303 днём ранее. Это рекордный показатель с начала пандемии. Всего от недуга в РФ скончался 33 931 пациент.

Ранее Попова сравнила текущую структуру заболеваемости COVID-19 с летней. К таким выводам она пришла, сравнив сезонные показатели заболеваемости. По её мнению, основную часть заболевших составляют взрослые граждане страны в возрасте до 65 лет. Попова уточнила, что эта категория составляет 74% от общего числа заразившихся. Доля пациентов с COVID-19 в возрасте старше 65 лет составляет 18%. Оставшиеся 8% — дети до 18 лет, писал NEWS.ru.