Представитель ВОЗ в РФ привьётся от COVID-19 российской вакциной

https://static.news.ru/photo/fb5433a8-32e6-11eb-b0bb-fa163e074e61_660.jpg Мелита Вуйнович Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что будет прививаться от коронавируса вакциной российского производства.

Если на момент, когда появится рекомендация для вакцины, я не буду где-то в другом месте, конечно, я буду вакцинироваться сразу, — цитирует её ТАСС.

Вуйнович пояснила, что всегда пользуется услугами врачей той страны, в которой находится в данный момент. Она отметила, что ранее в России получала вакцину от гриппа, проходила обследование на онкологию и лечила пневмонию. По её словам, она находится в РФ более трёх лет и за это время ни разу не выезжала для лечения в другую страну.

Некоторое время назад стало известно, что производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ. Вуйнович отметила, что организация пока не зарегистрировала ни одной вакцины, поскольку препараты предварительно должны пройти систему оценки и условную сертификацию в своей стране. На сегодняшний день это произошло только в РФ.

Первая российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев, которая завершится до конца 2022 года.

Вторая отечественная вакцина — «ЭпиВакКорона» — зарегистрирована 14 октября. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова.

Ранее NEWS.ru писал, что Вуйнович порекомендовала не ждать в ближашие месяцы окончания пандемии коронавируса. По её словам, необходимо пройти долгий путь до того момента, когда пандемия действительно закончится. Вуйнович подчеркнула, что нужно научиться жить с вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью.