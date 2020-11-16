Попова сравнила текущую структуру заболеваемости COVID-19 с летней

https://static.news.ru/photo/7fe15cbc-27fd-11eb-aed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об осенней структуре заболеваемости коронавирусом в России. По её словам, основную часть заболевших составляют взрослые граждане страны в возрасте до 65 лет.

Она уточнила, что эта категория составляет 74% от общего числа заразившихся. Доля пациентов с COVID-19 в возрасте старше 65лет составляет 18%. Оставшиеся 8% — дети до 18 лет.

Мы пришли к той структуре, которая была у нас в летние месяцы, — цитирует Попову РИА Новости.

К таким выводам она пришла, сравнив сезонные показатели заболеваемости.

Согласно последним данным, в России за сутки выявлено 22,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более 1,9 млн человек. Из них выздоровели около полутора миллионов пациентов. Жертвами инфекции стали почти 33,5 тысячи человек.

В Минздраве РФ отмечают, что наибольшая заболеваемость коронавирусной инфекцией регистрируется в городах с высокой плотностью населения. Именно этот фактор влияет на распространение инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что Попова оценила эффективность жёстких мер по коронавирусу. По её словам, в субъектах, где установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, летальность составляет 1,2%. В субъектах, где такие мероприятия не введены, эта цифра увеличивается до двух раз.