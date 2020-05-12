ВОЗ: Россия не занижает смертность от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cda709d8-944b-11ea-b826-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в России не зафиксировано фактов сознательного занижения смертности от новой коронавирусной инфекции.

Такого сознательного занижения нет, — рассказала Вуйнович в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее издание Financial Times написало, что официальная статистка смертности от коронавируса в РФ якобы на 70% ниже реальной картины. Журналисты проанализировали данные об умерших от всех причин в Москве и Санкт-Петербурге. В апреле 2020 года в этих городах умерли на 2073 больше, чем за последние пять лет. По данным издания, смертность от коронавируса в Москве и Петербурге составила 629 случаев, неучтёнными оказались ещё 1444 случая. Журналисты Financial Times подчёркивают, что если добавить к этим данным ещё 2009 случаев смерти от коронавируса, о которых сообщили российские власти утром 12 мая, то как раз получится увеличение числа погибших на 72%.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал публикацию Financial Times мотивированным злорадством и непрофессиональным хайпом. Он подчеркнул, что данные по смертности в РФ будут корректироваться по окончании пандемии.

8 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что уровень смертности от коронавирусной инфекции в России составляет 0,9%. Она подчеркнула, что это является результатом своевременного выявления случаев заболевания. Об этом писал NEWS.ru.

В России коронавирус диагностирован у 221 344 заболевших (+11 656 за последние сутки). 39 801 выздоровели, 2009 умерли. В Москве заразились 115 909 человек (+6169 за последние сутки), более 17 тысяч выздоровели, 1124 умерли.