Голикова и Мурашко придут в Госдуму, чтобы убедить депутатов ввести QR-коды

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что фракции проведут встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, а также с министром транспорта РФ Виталием Савельевым для обсуждения законопроектов о QR-кодах при посещении общественных мест и на транспорте. По словам Володина, встреча состоится 13 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Первая встреча пройдет в 10:00 во фракции «Единая Россия», далее — во всех фракциях, — рассказал спикер нижней палаты парламента.

Спикер добавил, что в обсуждении также примет участие глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На фоне этого депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов заявил, что коммунисты попытаются сорвать принятие правительственных законопроектов о QR-кодах. Он добавил, что в партии организуют масштабные уличные акции в Москве и регионах страны. Парламентарий отметил, что планируется сбор подписей под обращениями к президенту с требованием отказаться от QR-кодов.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев заявил, что если медик выступает против введения системы QR-кодов, то его нельзя называть врачом. По мнению политика, введение QR-кодов не является ограничением, а представляет собой жёсткий санитарный контроль.