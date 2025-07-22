Гнезда с сюрпризом на завтрак! Обалденная вкуснятина за 20 минут!

Яичница в «гнёздышках» — восторг детей и взрослых! Это не просто завтрак, а маленький кулинарный спектакль! Дети обожают эти хрустящие картофельные гнёзда с нежным желтком посередине. Готовится быстро, съедается моментально, а радости — на весь день!

Картошку (3-4 средних клубня) чистим и трём на крупной тёрке. Заливаем холодной водой на 5 минут — это удалит лишний крахмал. Тем временем режем ветчину (120 г) мелкими кубиками и шинкуем зелёный лук. Отжатый картофель смешиваем с ветчиной, луком, 2 ст. л. муки, солим и перчим по вкусу.

На разогретую сковороду с маслом выкладываем картофельную массу, формируя лопаткой «гнёзда» с углублением в центре. Жарим на среднем огне 2-3 минуты, затем аккуратно вливаем в каждое углубление по яйцу. Накрываем крышкой и готовим ещё 3-4 минуты — белок должен схватиться, а желток остаться жидким. Подаём сразу, посыпав свежей зеленью!

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