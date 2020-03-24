https://static.news.ru/photo/b1e4027a-6dd9-11ea-9eb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле Николай Сушенцов уволен с занимаемой должности после инцидента с похищением новорождённой девочки.

Кроме того, глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил выговор главе регионального минздрава Марине Паньковой за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, которое выразилось в отсутствии должного контроля за работой роддома, сообщается на сайте правительства республики.

Как ранее писал NEWS.ru, младенец был похищен из перинатального центра днём 23 марта. Матери ребёнка в это время в палате не было, она выходила на процедуры. К вечеру того же дня новорождённая была найдена живой в квартире у 33-летней женщины. Подозреваемая задержана. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетнего и халатности (ст. 126 и ст. 293 УК РФ).