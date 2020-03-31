https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua

Россияне должны соблюдать режим самоизоляции, чтобы не подвергать опасности свою жизнь, заявил главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

Надо сидеть дома, чтобы не умереть. И для того, чтобы не заразить тех людей, которые могут умереть, — отметил врач в эфире программы «60 минут».

По его словам, выявляемость заболевания стала больше, поэтому россияне должны соблюдать самоизоляцию, чтобы в России не повторился итальянский сценарий.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет никогда. Однако он предположил, что в будущем COVID-19 перестанет быть общественно опасным, писал NEWS.ru.